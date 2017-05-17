"Зенит" - "Краснодар": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 19.30

В среду, 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч "Зенит" – "Краснодар". Игра на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Краснодар".

В российской премьер-лиге до финиша сезона осталось два тура. Все матчи 29-го пройдут сегодня. Последний, 30-й тур назначен на воскресенье, 21 мая.

"Зенит" занимает третье место с 55 очками, уступая один балл ЦСКА в споре за серебро и путевку в Лигу чемпионов. "Краснодар" располагается на четвертой строчке с 46 очками, на одно меньше у "Терека" и "Ростова".

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