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"Зенит" имеет планы по созданию волейбольного клуба

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что сине-бело-голубые имеют планы по созданию волейбольной команды. По его словам, на данный момент данный вопрос остается открытым.

- Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный "Зенит", у нас есть планы по созданию волейбольного клуба, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - Но когда, пока вопрос.

Напомним, что о назначении Фурсенко на пост президента "Зенита" было объявлено на прошлой неделе. Ранее он руководил санкт-петербургским клубом с 2006 по 2008 год.

Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4310588

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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