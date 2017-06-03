"Зенит" имеет планы по созданию волейбольного клуба

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что сине-бело-голубые имеют планы по созданию волейбольной команды. По его словам, на данный момент данный вопрос остается открытым.

- Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный "Зенит", у нас есть планы по созданию волейбольного клуба, - приводит ТАСС слова Фурсенко. - Но когда, пока вопрос.

Напомним, что о назначении Фурсенко на пост президента "Зенита" было объявлено на прошлой неделе. Ранее он руководил санкт-петербургским клубом с 2006 по 2008 год.