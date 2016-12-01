"Зенит" и "Ростов" подтвердили: игра состоится 3 декабря

Матч 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" состоится 3 декабря, как и было запланировано, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

"Сегодня в адрес сине-бело-голубых поступило уведомление от футбольного клуба "Ростов" о матче 17-го тура РФПЛ, – говорится в сообщении пресс-службы невского клуба. – Встреча в Ростове-на-Дону пройдет, как и было запланировано ранее, в субботу, 3 декабря, и начнется в 19:00 по петербургскому времени. За день до этого в Батайске сыграют молодежные команды, стартовый свисток прозвучит в 12:00. Информация о билетах на матч будет доступна позднее".

Ранее появилась информация о том, что "Ростов" и "Зенит" достигли договоренности о переносе матча с 3 декабря на весеннюю часть чемпионата в 2017 году. После этого президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига проанализировала обращение клубов и не видит возможности для переноса встречи.

"Зенит" и "Ростов" договорились о переносе матча на весну //

Сергей Прядкин: "По регламенту не видим возможности перенести матч "Ростов" – "Зенит"