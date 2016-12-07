"Зенит" и Петербург подписали меморандум о передаче стадиона на Крестовском клубу

Руководство "Зенита" и власти Санкт-Петербурга провели встречу, на которой решилась судьба стадиона на Крестовском острове. Стороны подписали меморандум о переходе арены клубу после получения свидетельства собственности.

– 26 декабря стадион должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию, – цитирует "Р-Спорт" президента РФС Виталия Мутко. – Начнется пусконаладка и доработка. "Зенит" и город подписали 5-го числа соответствующий меморандум о том, что стадион перейдет к футбольному клубу после получения свидетельства собственности. К середине-концу января это свидетельство будет получено.