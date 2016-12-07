"Зенит" и Петербург подписали меморандум о передаче стадиона на Крестовском клубу

Руководство "Зенита" и власти Санкт-Петербурга провели встречу, на которой решилась судьба стадиона на Крестовском острове. Стороны подписали меморандум о переходе арены клубу после получения свидетельства собственности.
– 26 декабря стадион должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию, – цитирует "Р-Спорт" президента РФС Виталия Мутко. – Начнется пусконаладка и доработка. "Зенит" и город подписали 5-го числа соответствующий меморандум о том, что стадион перейдет к футбольному клубу после получения свидетельства собственности. К середине-концу января это свидетельство будет получено.
PitersS
Строили на народные, так что в цены не должны закладывать расходы на строительство. Ну и вписать, чтобы стадион не оказался в результате махинаций, чьей-то личной собственность, как у нас часто бывает. Да, и детей детских садиков пускать на футбол бесплатно в сопровождении родителей.
15:14
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
свидетельства о собственности отменили еще летом. теперь выдают только выписку из ЕГРП.
14:56
честный человечишко
Вот она - коррупция!..
14:55
+-=0
одна из вороватых схем болотного руководства
14:52
Русский
А когда этому стадио присвоят почётное имя "Распил-арена" официально?
14:19
hex
Передачу во что? В аренду, эксплуатацию, менеджмент или еще что? Чего не уточняете? А то дебилоиды тут уже нафантазировали/нафонтанировали
14:01
Жорик Вартанов
есть мыслишка одна, власти Петербурга взяли на себя стройку с целью прикарманивания части государственных денег на постройку стадиона себе, привет Полтавченко
13:44
Andre_Saratov
Справедливо.Будет еще справедливей выделить деньги Зениту на содержание стадиона. Где брать? А разве все строительство школ и детсадов заморозили?
13:39
Жорик Вартанов
ээ
13:39
Жорик Вартанов
нифига не понятно, Газпром же хотел за свой счет построить, но город не дал, и понятно почему, строить за счет государства а прибыль в казну города, но если они передают стадион Зениту то и прибыли у города не будет))) вообще все запутанно
13:36
shpasic
и такие все сразу поверили тому, что сказал Мутко)))
13:35
shpasic
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что с футбольным клубом «Зенит» подписан меморандум, согласно которому стадион будет передан ФК на условиях концессии. Он добавил, что условия пока обсуждаются: это будет либо концессия, либо долгосрочная аренда с последующим переходом в концессию. «По нашей договоренности передавать можно только сформированный объект и в аренду, и в концессию. Он будет сформирован после того, как получим акт ввода в эксплуатацию. И с учетом того, что объект сложный, примерно две недели у нас уйдет на регистрацию права собственности на объект», — сказал Албин.
13:34
Жорик Вартанов
а че так можно было??? лять почему Лужники не подарили Спартаку??? и на кой фиг теперь Лужники нужны?
13:31
infeneon
Как можно так открыто издеваться над людьми? Разворовано 1.4 млрд долларов, а теперь и результат всей стройки бесплатно подарят Зениту. Ну давайте им еще всю прибыль Газпрома и Роснефти отдадим вместе с пенсиями и каждый из зарплаты по 20% отчислять будет чтобы Митрофаныч еще 10-к халков купил и позорно сливался в лиге чемпионов.
13:17
sakusda
передача того,чего нет ещё
13:15
infeneon
А это вообще законно? Почему Спартак, ЦСКА, Краснодар строят за свои деньги, а Зениту просто подарили? Чем он это заслужил? Стадион ведь на бюджетные деньги строили в том числе.
13:13
vanek00
СТОП ! СТОП ! СТОП ! Я чего то не понимаю... Стадион строил город за свой счёт (школ, садов и прочей непонятной для фанов Зенита мишуры), вбухал туда Лярд баксов и теперь просто так передаёт частному клубу ? О_О Мне кажется так Зенит обходит финансовый фэйплэй ! Я стал ненавидеть этот клуб уже
13:09