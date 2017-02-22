"Зенит" и "Црвена Звезда" подписали партнерское соглашение

"Зенит" и "Црвена Звезда" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт белградцев. Контракт подписали президенты клубов Светозар Михайлович и Александр Дюков. Клубы будут сотрудничать в подготовке и проведении футбольных турниров, воспитании молодых футболистов и развитии клубных академей. Кроме того, планируется совместный подход к решению вопросов трансферов футболистов. Стороны планируют организовывать совместные встречи и консультации на всех уровнях, формировать совместные рабочие группы и комитеты. Также контракт предусматривает организацию серии товарищеских матчей и благотворительных турниров.
"Црвена Звезда" - самый титулованный клуб Югославии и Сербии. Он 27 раз выигрывал чемпионат страны и 24 раза - Кубок, а в 1991 году стал победителем Кубка чемпионов, предшественника Лиги чемпионов. Возглавляет команду Миодраг Божович, ранее работавший с рядом российских клубов - "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Ростовом" и "Локомотивом".
Sergey3266
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02:33
Константин Срулевич Наумов
> SirFC: Где-то слышится тихое похрюкивание ///// Ну что поделать, у Газпрома деньги, а у нас лишь новый свинарник в Тушино, вот все и хотят дружить с питерцами...
01:58
SirFC
Где-то слышится тихое похрюкивание
00:22
Der schwein
А Ельцин что подписывал, когда Югославию бомбили ? Почему эти либеральные твари создали ему музей???
23:18 22 февраля
Slim Taller
А чего два п в слове "подписали"?! Уж лучше тогда два "с".
23:12 22 февраля
LariKo
Чота братушки попутали, по ходу...
22:53 22 февраля