21:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" и "Црвена Звезда" подписали договор о сотрудничестве

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Президент "Зенита" Александр Дюков и глава "Црвены Звезды" Светозар Михайлович подписали договор о сотрудничестве двух клубов, сообщает "Спорт день за днем". Документ предусматривает активное сотрудничество клубов по всем вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением соревнований, включая спортивные, коммерческие, технические и правовые вопросы, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства профессиональных футболистов и юношеского состава.

Кроме того, "Зенит" и "Црвена Звезда" договорились о совместной работе с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также о содействии при решении трансферных вопросов.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/zenit-i-czrvena-zvezda-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve

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КОММЕНТАРИИ (9)
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баламошка

Новоуепинни БДСМ - Большие Друзья Спартака (Москва)//////////////Где юмор, Зин?

22:09

Новоуепинни

БДСМ - Большие Друзья Спартака (Москва)

22:09

баламошка

Новоуепинни бугага это КБ-братья которые чтоле? побратушки-то очень принципиальные однако, гы. денежки и табачок врозь )) да уж, грамотно любителей ромбика затралили////////////////////У них к бомжам такая же любовь будет как и у немецкого Швальке. Бабосы с вас качать будут и ржать над немытыми дураками.

22:07

Новоуепинни

а че щас - бомжи с поросятами по очереди будут на Матчи Большой Дружбы в Белград мотаться?

22:06

Новоуепинни

бугага это КБ-братья которые чтоле? побратушки-то очень принципиальные однако, гы. денежки и табачок врозь )) да уж, грамотно любителей ромбика затралили

22:04

баламошка

zux26 Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе//////////////////////Так это ты на сайт бомжей наткнулся.

22:02

zux26

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

22:01

tranmer

22:49 22 ФЕВРАЛЯ | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ "ЗЕНИТ" И "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" ПОДПИСАЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТАРАЯ НОВОСТЬ ВАША ЖЕ!

21:59

баламошка

Голубцы, вы чего там забыли? Идите дальше сотни миллионов евро в немецкое Швальке вбухивайте.

21:52

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Материалы других СМИ