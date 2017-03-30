"Зенит" и "Црвена Звезда" подписали договор о сотрудничестве

Президент "Зенита" Александр Дюков и глава "Црвены Звезды" Светозар Михайлович подписали договор о сотрудничестве двух клубов, сообщает "Спорт день за днем". Документ предусматривает активное сотрудничество клубов по всем вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением соревнований, включая спортивные, коммерческие, технические и правовые вопросы, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства профессиональных футболистов и юношеского состава.
Кроме того, "Зенит" и "Црвена Звезда" договорились о совместной работе с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также о содействии при решении трансферных вопросов.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/zenit-i-czrvena-zvezda-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve
баламошка
Новоуепинни БДСМ - Большие Друзья Спартака (Москва)//////////////Где юмор, Зин?
22:09
Новоуепинни
БДСМ - Большие Друзья Спартака (Москва)
22:09
баламошка
Новоуепинни бугага это КБ-братья которые чтоле? побратушки-то очень принципиальные однако, гы. денежки и табачок врозь )) да уж, грамотно любителей ромбика затралили////////////////////У них к бомжам такая же любовь будет как и у немецкого Швальке. Бабосы с вас качать будут и ржать над немытыми дураками.
22:07
Новоуепинни
а че щас - бомжи с поросятами по очереди будут на Матчи Большой Дружбы в Белград мотаться?
22:06
Новоуепинни
бугага это КБ-братья которые чтоле? побратушки-то очень принципиальные однако, гы. денежки и табачок врозь )) да уж, грамотно любителей ромбика затралили
22:04
баламошка
zux26 Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе//////////////////////Так это ты на сайт бомжей наткнулся.
22:02
zux26
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
22:01
tranmer
22:49 22 ФЕВРАЛЯ | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ "ЗЕНИТ" И "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" ПОДПИСАЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТАРАЯ НОВОСТЬ ВАША ЖЕ!
21:59
баламошка
Голубцы, вы чего там забыли? Идите дальше сотни миллионов евро в немецкое Швальке вбухивайте.
21:52