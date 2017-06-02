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"Зенит" готов заплатить 100 миллионов евро за Белотти?

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"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.

В то же время президент туринцев Урбано Каиро ранее заявил, что сумма отступных за одного из лидеров команды составляет 100 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Милана", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 35 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (37)
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Митяй Антибомж

Зануда, я конкретно о деньгах, которые были потрачены на покупку Халкошницелей. Или, если их продали на минус пятнадцать, в сравнении с их покупкой - это вырученные деньги? А бешеные подъёмные ты считал, а зарплаты? Про Арнольдыча вам, политпроектовым, вообще кукарекать не стоит.

19:44

Millwall82

У свиней уже перед началом чемпионата сфинктор сжался) ну да что привыкать что ли? От Зенита по 4-5 мячей получать.

19:39

Тот самый Зануда

Митяй Антибомж===Успокойся Митюня,Арнольдыч ведь тоже не карбонатом со шпиком торгует и миллиарды ему тоже не с неба упали.

19:35

Митяй Антибомж

Slim Taller Что-бы купить Белотти,нужно потратить все деньги,вырученные от продажи Халка,Витселя и Гарая.И что,один игрок сделает Зенит чемпионом?! Бред а не новость. ************ Вырученные )) А упали они тебе, нечисть, с неба что ли? )) До чего же вы, бомжи, безмозглые всё-таки ))

19:24

Бармалей3000

В России, Москве все любят Зенит - это народная команда!!!

19:23

Бармалей3000

Вот это сила вот это траты для Супер-клуба!!!!

19:22

Митяй Антибомж

Вся Россия ненавидит болотно-газовый политпроект.

19:21

Митяй Антибомж

Политпроект может и больше забашлять. Не из совего же кармана эта сволочь будет платить ))

19:20

Тот самый Зануда

Вброс для троллей,и не более того.

19:16

Алмаз1984

Бред

19:14

Свинству Бой!

serzheo ////Вполне сопоставим. И возраст 22. Но к нам он не поедет. Разве, что случится чудо.

19:04

Millwall82

Простите 40 много? Да за него Арсенал #прямща дает 60 млн, а Сити с ПСЖ 70. Плюс интерес Челси и МЮ, дортмундской Боруссии, Наполи и Милана с Атлетико. Потому в Зенит он не перейдет. Только на сумасшедшую личку.

18:59

14BrGRU

Газпром!!! Купи нам сборную!!

18:53

14BrGRU

Ну что же, белотти на болоте, нормально.

18:52

serzheo

Свинству Бой!____ Так и я про про цену. Хотя и 40 многовато. Это не Халк.

18:50

Свинству Бой!

serzheo ////А ты думаешь сильный молодой нап сразу рождается в топ клубе? Нет. Если бы приобрели ,то это была бы хорошая покупка. Но есть вопрос цены. За 40 можно, дороже уже нет.

18:47

serzheo

Какой -то Болотти, из Торино, за сотку лямов, да вы че пацаны? Халк что ли едет? Газпром, при желании, всю лигу Италии купит, и не заметит, но не дадут, ибо ферплей и т.д. А потому надо смотреть толковых игроков, в районе 30-ки лямов, несколько человек. А вот эти Болотти, или еще там кто из центра таблицы за сотен - не надо.

18:39

Millwall82

В условиях лимита это невозможно во-вторых. Иначе бы Рондона в Англию не продавали. А на краю Беллоти не играет ни в Торино, ни в сборной. Это центрофорвард классический, аля Индзаги.

18:28

merniloskut

А на распил тогда сколько?

18:22

crazysun78

белотти к нам не поедет.. ))

18:22

Свинству Бой!

100 ломтей! Легко. Раз и все. Игрок очень хороший с потенциалом. Но думаю он к нам не поедет, да и трансфер будет в районе минимум 60 для России. В европу поедет за 45-50.

18:15

foreverCSKAforever

Ненавижу_Мойшу_Каца, вместо этого человека будет играть Кокоша.

18:01

serzheo

GerychZ &#10031;____ Посмотрим. Этого я не знаю.

17:51

GerychZ ✯

serzheo - А супер-пупер-мега мощнейший Спартак ты с кем побеждать собираешься? ))

17:43

PAPANY68

У него 100 лямов отступных!!!

17:38

serzheo

GerychZ &#10031;___ Да и ... с ним. )

17:29

GerychZ ✯

serzheo - Белотти - это вообще кто? /// Это тот, кого Зениту вряд ли потянуть )

17:25

pss1976

Свой грунтовый стадик продадут и осилят Кокоше напарника.

17:25

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Это вам не негритенок ,из Австрии.)))

17:23

serzheo

Ааа, нашел, Торино девятая команта Италии. Ну тогда конечно надо брать)))

17:21