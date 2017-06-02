"Зенит" готов заплатить 100 миллионов евро за Белотти?

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.
В то же время президент туринцев Урбано Каиро ранее заявил, что сумма отступных за одного из лидеров команды составляет 100 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Милана", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 35 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.
Митяй Антибомж
Зануда, я конкретно о деньгах, которые были потрачены на покупку Халкошницелей. Или, если их продали на минус пятнадцать, в сравнении с их покупкой - это вырученные деньги? А бешеные подъёмные ты считал, а зарплаты? Про Арнольдыча вам, политпроектовым, вообще кукарекать не стоит.
19:44
Millwall82
У свиней уже перед началом чемпионата сфинктор сжался) ну да что привыкать что ли? От Зенита по 4-5 мячей получать.
19:39
Тот самый Зануда
Митяй Антибомж===Успокойся Митюня,Арнольдыч ведь тоже не карбонатом со шпиком торгует и миллиарды ему тоже не с неба упали.
19:35
Митяй Антибомж
Slim Taller Что-бы купить Белотти,нужно потратить все деньги,вырученные от продажи Халка,Витселя и Гарая.И что,один игрок сделает Зенит чемпионом?! Бред а не новость. ************ Вырученные )) А упали они тебе, нечисть, с неба что ли? )) До чего же вы, бомжи, безмозглые всё-таки ))
19:24
Бармалей3000
В России, Москве все любят Зенит - это народная команда!!!
19:23
Бармалей3000
Вот это сила вот это траты для Супер-клуба!!!!
19:22
Митяй Антибомж
Вся Россия ненавидит болотно-газовый политпроект.
19:21
Митяй Антибомж
Политпроект может и больше забашлять. Не из совего же кармана эта сволочь будет платить ))
19:20
Тот самый Зануда
Вброс для троллей,и не более того.
19:16
Алмаз1984
Бред
19:14
Свинству Бой!
serzheo ////Вполне сопоставим. И возраст 22. Но к нам он не поедет. Разве, что случится чудо.
19:04
Millwall82
Простите 40 много? Да за него Арсенал #прямща дает 60 млн, а Сити с ПСЖ 70. Плюс интерес Челси и МЮ, дортмундской Боруссии, Наполи и Милана с Атлетико. Потому в Зенит он не перейдет. Только на сумасшедшую личку.
18:59
14BrGRU
Газпром!!! Купи нам сборную!!
18:53
14BrGRU
Ну что же, белотти на болоте, нормально.
18:52
serzheo
Свинству Бой!____ Так и я про про цену. Хотя и 40 многовато. Это не Халк.
18:50
Свинству Бой!
serzheo ////А ты думаешь сильный молодой нап сразу рождается в топ клубе? Нет. Если бы приобрели ,то это была бы хорошая покупка. Но есть вопрос цены. За 40 можно, дороже уже нет.
18:47
serzheo
Какой -то Болотти, из Торино, за сотку лямов, да вы че пацаны? Халк что ли едет? Газпром, при желании, всю лигу Италии купит, и не заметит, но не дадут, ибо ферплей и т.д. А потому надо смотреть толковых игроков, в районе 30-ки лямов, несколько человек. А вот эти Болотти, или еще там кто из центра таблицы за сотен - не надо.
18:39
Millwall82
В условиях лимита это невозможно во-вторых. Иначе бы Рондона в Англию не продавали. А на краю Беллоти не играет ни в Торино, ни в сборной. Это центрофорвард классический, аля Индзаги.
18:28
merniloskut
А на распил тогда сколько?
18:22
crazysun78
белотти к нам не поедет.. ))
18:22
Свинству Бой!
100 ломтей! Легко. Раз и все. Игрок очень хороший с потенциалом. Но думаю он к нам не поедет, да и трансфер будет в районе минимум 60 для России. В европу поедет за 45-50.
18:15
foreverCSKAforever
Ненавижу_Мойшу_Каца, вместо этого человека будет играть Кокоша.
18:01
serzheo
GerychZ ✯____ Посмотрим. Этого я не знаю.
17:51
GerychZ ✯
serzheo - А супер-пупер-мега мощнейший Спартак ты с кем побеждать собираешься? ))
17:43
PAPANY68
У него 100 лямов отступных!!!
17:38
serzheo
GerychZ ✯___ Да и ... с ним. )
17:29
GerychZ ✯
serzheo - Белотти - это вообще кто? /// Это тот, кого Зениту вряд ли потянуть )
17:25
pss1976
Свой грунтовый стадик продадут и осилят Кокоше напарника.
17:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Это вам не негритенок ,из Австрии.)))
17:23
serzheo
Ааа, нашел, Торино девятая команта Италии. Ну тогда конечно надо брать)))
17:21