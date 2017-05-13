"Зенит" гарантировал себе медали после ничьей "Краснодара"

После ничьей "Краснодара" в матче 28-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:1) питерский "Зенит" гарантировал себе медали. "Быки" набрали 46 очков и отстают от идущего третьим "Зенита" на шесть очков. Даже в случае победы ""Краснодара" в личной встрече, питерская команда будет выше в турнирной таблице из-за большего количества побед.

Напомним, что первые два места дают право сыграть в Лиге чемпионов. Команды, занявшие третье и четвертые места – примут участие в Лиге Европы. Также в Лигу Европы попал "Локомотив", победивший в Кубке России.

"СЭ" вел трансляцию матча "Урал" – "Краснодар"