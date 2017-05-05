Зе Луиш: "В Москве стал домоседом"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отметил, что ему очень нравится Москва. Однако, по словам форварда, здесь переменчивая погода и большие пробки.

– Москва вообще уникальный город. С утра просыпаешься, смотришь в окно: солнышко вышло, – цитирует Зе Луиша официальный сайт "Спартака". – Думаешь: "О, как здорово! Пойду погуляю". Только оделся – пошел дождь. Поменял планы: возможно, завтра выберусь в город. Ночью еще похолодало, а на следующий день выпал снег… И не угадаешь!

– Вы однажды сказали, что в Португалии научились самостоятельной жизни. А какой опыт приобрели в России?

– Здесь стал домоседом. По большей части это из-за московских пробок. Трафик – то, что полностью выбивает меня из колеи. Поэтому сейчас чаще нахожусь дома, вдалеке от центра и московской суеты. Играю в плейстейшн. Так и коротаю дни.

– Не скучно?

– Ну, конечно, полным затворником назвать себя не могу. Нет-нет да и выберусь в город. Сама Москва мне очень нравится. Она красива. В центре гулять – одно удовольствие. Так что проблема не в столице. А в том, как в нее попасть. (Улыбается.)