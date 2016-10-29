19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зе Луиш удвоил преимущество "Спартака" в матче с ЦСКА

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш забил второй мяч в ворота ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Произошло это на 76-й минуте. Денис Глушаков сделал проникающую передачу в штарфную соперника и Зе Луиш перекинул мяч через Игоря Акинфеева.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Леоныч

Занятно. Самые заслуженные армейцы-сборники в те моменты, когда Спартак забивал голы, выключались из игры.

20:49

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