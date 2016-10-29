Зе Луиш удвоил преимущество "Спартака" в матче с ЦСКА

Нападающий "Спартака" Зе Луиш забил второй мяч в ворота ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Произошло это на 76-й минуте. Денис Глушаков сделал проникающую передачу в штарфную соперника и Зе Луиш перекинул мяч через Игоря Акинфеева.
Нападающий "Спартака" Зе Луиш забил второй мяч в ворота ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Произошло это на 76-й минуте. Денис Глушаков сделал проникающую передачу в штарфную соперника и Зе Луиш перекинул мяч через Игоря Акинфеева.
Леоныч
Занятно. Самые заслуженные армейцы-сборники в те моменты, когда Спартак забивал голы, выключались из игры.
20:49