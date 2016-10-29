Зе Луиш удвоил преимущество "Спартака" в матче с ЦСКА

Нападающий "Спартака" Зе Луиш забил второй мяч в ворота ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Произошло это на 76-й минуте. Денис Глушаков сделал проникающую передачу в штарфную соперника и Зе Луиш перекинул мяч через Игоря Акинфеева.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА