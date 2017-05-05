Зе Луиш: "Сотрудники ДПС спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" в интервью клубной пресс-службе отметил, что его часто останавливают сотрудники ДПС. По его словам, однажды на протяжении километра остановили три раза.

– Терялись в Москве?

– Бывало. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота – и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров – лишний час в пробке. Незабываемо!

– Полиция когда-нибудь останавливала?

– Постоянно! Не знаю, чем так привлекаю ее, но останавливают меня практически ежедневно. Бывает, сотрудники ДПС узнают. Иногда это облегчает общение с ними. Правда, недавно они спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба. Не понимаю, почему. Но интересовались довольно живо.

– На каком языке объясняетесь?

– Когда понимаю, чего от меня хотят, зачастую прикидываюсь, что не говорю ни на каком языке. Начинаю мотать головой, мол, отстаньте. Иногда это помогает быстрее отвязаться. На днях поймали: "Пройдемте с нами в машину..." Дышал в трубочку. А однажды на протяжении километра меня остановили три раза! Машут жезлом, подъезжаю: "Да я только что от ваших". – "Нет-нет, давайте документы..."

Матч "Спартак" - "Томь" состоится в субботу, 6 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.