Нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму на тренировке сборной Кабо-Верде, которая готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Буркина-Фасо, информирует desporto.sapo.pt. Встреча состоится 12 ноября. Характер травмы не уточняется. При этом отмечается, что 25-летний форвард может успеть восстановиться и принять участие в предстоящей встрече.

Зе Луиш выступает за сборную Кабо-Верде с 2010 года. На его счету 15 матчей и 4 гола. В этом сезоне за "Спартак" он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.