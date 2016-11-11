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Зе Луиш получил травму на тренировке сборной Кабо-Верде

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму на тренировке сборной Кабо-Верде, которая готовится к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Буркина-Фасо, информирует desporto.sapo.pt. Встреча состоится 12 ноября. Характер травмы не уточняется. При этом отмечается, что 25-летний форвард может успеть восстановиться и принять участие в предстоящей встрече.

Зе Луиш выступает за сборную Кабо-Верде с 2010 года. На его счету 15 матчей и 4 гола. В этом сезоне за "Спартак" он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Да Запарили они травмироваться ! Еще и Джано в Грузии , промес с боккети еще не востановились хоть не отпускай никого в сборную ! Тем более что он туда поперся он же травму в Томске получил

22:24

niik27772

ну вот, опять начинается всякая хрень.

22:18

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