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Зе Луиш получил травму бедра и скоро вернется в "Спартак"

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Сегодня "Спартак" провел две тренировки, сообщает клубная пресс-служба. В двухразовом режиме занимались десять игроков, не задействованных в своих сборных. Защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Джано Ананидзе присоединится к красно-белым в воскресенье. В Москве он продолжит курс лечения.

Также в ближайшее время ожидается возвращение в команду Зе Луиша. Нападающий получил травму бедра на тренировке в расположении сборной Кабо-Верде. В Москве его ждет дополнительное обследование.

"Форварду предстоит многочасовой перелет с пересадками. По словам медицинского штаба красно-белых, было принято решение, что игрок на некоторое время останется в расположении своей национальной команды. Это поможет не усугубить травму в острый период", – говорится в сообщении пресс-службы.

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http://www.spartak.com/main/news/96638/

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