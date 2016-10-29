Зе Луиш оформил второй спартаковский дубль в дерби в XXI веке

Зе Луиш стал шестым футболистом "Спартака", которому удалось поразить ворота ЦСКА в матче чемпионата России более одного раза. Ранее дублями отмечались Валерий Шмаров, Дмитрий Аленичев, Артем Безродный и Алекс, а Игорь Ледяхов в марте 1993 года оформил хет-трик. Любопытно, что результативная игра спартаковцев во всех шести случаях позволяла им одержать победу. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

Футболисты "Спартака", забивавшие более одного гола в дерби в чемпионате России