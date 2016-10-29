20:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зе Луиш оформил второй спартаковский дубль в дерби в XXI веке

0
0
0
1

Зе Луиш стал шестым футболистом "Спартака", которому удалось поразить ворота ЦСКА в матче чемпионата России более одного раза. Ранее дублями отмечались Валерий Шмаров, Дмитрий Аленичев, Артем Безродный и Алекс, а Игорь Ледяхов в марте 1993 года оформил хет-трик. Любопытно, что результативная игра спартаковцев во всех шести случаях позволяла им одержать победу. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

Футболисты "Спартака", забивавшие более одного гола в дерби в чемпионате России

Дата

Игрок

Стадион

Минуты голов

Счет

27.03.1993

Игорь ЛЕДЯХОВ

Лужники

15’, 56’, 90’

6:0

28.06.1995

Валерий ШМАРОВ

Лужники

58’, 68’

3:1

14.08.1996

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Локомотив

34’, 65’

3:1

15.08.1999

Артем БЕЗРОДНЫЙ

Динамо

79’, 83’

4:0

26.07.2009

АЛЕКС

Лужники

24’, 65’

2:1

29.10.2016

ЗЕ ЛУИШ

Открытие Арена

76’, 89’

3:1

Опрос

Какого результата добьется "Спартак" в чемпионате-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Уткин за Спартак

Спасибо, ЗЕ! Грациозная игра! Порадовал!!!

21:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ