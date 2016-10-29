Зе Луиш оформил второй спартаковский дубль в дерби в XXI веке

Зе Луиш стал шестым футболистом "Спартака", которому удалось поразить ворота ЦСКА в матче чемпионата России более одного раза. Ранее дублями отмечались Валерий Шмаров, Дмитрий Аленичев, Артем Безродный и Алекс, а Игорь Ледяхов в марте 1993 года оформил хет-трик. Любопытно, что результативная игра спартаковцев во всех шести случаях позволяла им одержать победу. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА
Футболисты "Спартака", забивавшие более одного гола в дерби в чемпионате России
|
Дата
|
Игрок
|
Стадион
|
Минуты голов
|
Счет
|
27.03.1993
|
Игорь ЛЕДЯХОВ
|
Лужники
|
15’, 56’, 90’
|
6:0
|
28.06.1995
|
Валерий ШМАРОВ
|
Лужники
|
58’, 68’
|
3:1
|
14.08.1996
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
Локомотив
|
34’, 65’
|
3:1
|
15.08.1999
|
Артем БЕЗРОДНЫЙ
|
Динамо
|
79’, 83’
|
4:0
|
26.07.2009
|
АЛЕКС
|
Лужники
|
24’, 65’
|
2:1
|
29.10.2016
|
ЗЕ ЛУИШ
|
Открытие Арена
|
76’, 89’
|
3:1
Уткин за Спартак
Спасибо, ЗЕ! Грациозная игра! Порадовал!!!
21:14