Зе Луиш: "Наш тандем с Луизом Адриану будет становиться лучше"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что голы для него – главное. По словам форварда, новички красно-белых принесут пользу команде, а его взаимодействие с Луизом Адриану становится все лучше.

– Вспоминаю что-то из первой части сезона. Надеюсь, то, что мы делали тогда хорошо, во второй части сделаем еще лучше, – отметил Зе Луиш в интервью клубной пресс-службе. – Хочется, чтобы больше не было таких моментов, когда мне приходится наблюдать за игрой команды с трибуны. В этом случае я испытываю грусть, бессилие, беспомощность. Мне хотелось помочь команде, но я понимал, что не могу это сделать. Я провел определенную подготовительную работу, чтобы вернуться в общую группу. Это было необходимо. Сейчас я хочу работать вместе со всеми, играть и помогать команде добиваться результата.

Вы вот сейчас поужинали – съели лазанью, риса. Я же питаюсь голами. Мне голы нужны, чтобы жить. Это моя пища. Естественно, как нападающий, я хочу забивать, забивать и забивать.

Луиз Адриану – хороший парень. Он говорит со мной на одном языке. Это уже залог того, что мы могли бы хорошо взаимодействовать на поле. Самое важное не то, что он хороший парень, который говорит по-португальски. Он – еще и отличный игрок. С таким футболистом играть на поле гораздо проще. Надеюсь, что наше взаимодействие уже довольно неплохое, но в будущем мы будем только расти, а взаимопонимание будет улучшаться. Тандем будем становиться все лучше и лучше.

Считаю, что те ребята, которые пополнили состав "Спартака", позволят нам выглядеть еще лучше. Они усилят наш состав. Понятно, что конкуренция, с одной стороны, идет на пользу. С другой стороны, ребята начинают переживать по поводу того, будут ли они играть или нет. Конечно, все хотят играть, а тот, кто сидит на лавке, будет недоволен. Однако конкуренция необходима для прогресса. Уверен, что все ребята покажут себя и проявят в "Спартаке". Все они игроки хорошего уровня.

Я же сделаю все возможное, чтобы все были довольны.