Зе Луиш и Ананидзе – в стартовом составе "Спартака" на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 10-го тура чемпионата России с "Ростовом". С первых минут на поле выйдут Зе Луиш, Джано Ананидзе и Ивелин Попов. Полузащитника Квинси Промеса нет в заявке – он пропускает матч из-за травмы, которую получил в составе сборной Голландии.

"Спартак": Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисиу, Глушаков, Зобнин, Фернанду, Попов, Ананидзе, Зе Луиш. Запасные: Песьяков, Кутин, Ещенко, Таски, Ромулу, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.

Матч "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"