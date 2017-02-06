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Зе Луиш: "Готов играть с Луизом Адриану"

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Нападающий "Спартак" Зе Луиш заявил, что готов играть в паре с новичком красно-белых Луизом Адриану. Он отметил, что подобное решение зависит от тренерского штаба московского клуба.

– Рассчитываю набрать оптимальную форму, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зе Луиша. – Важно грамотно подойти к продолжению сезона. Буду набирать кондиции через игры. Надеюсь, смогу принять участие в контрольных встречах.

Играть с Луизом Адриану? Не вижу проблемы. Будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у штаба. Готов играть со всеми ребятами в команде.

Обещаю, что "Спартак" будет работать в усиленном режиме, чтобы оправдать ожидания и сделать всех, кто за нас переживает, счастливыми.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99299/

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