Зе Луиш: "Готов играть с Луизом Адриану"

Нападающий "Спартак" Зе Луиш заявил, что готов играть в паре с новичком красно-белых Луизом Адриану. Он отметил, что подобное решение зависит от тренерского штаба московского клуба.

– Рассчитываю набрать оптимальную форму, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зе Луиша. – Важно грамотно подойти к продолжению сезона. Буду набирать кондиции через игры. Надеюсь, смогу принять участие в контрольных встречах.

Играть с Луизом Адриану? Не вижу проблемы. Будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у штаба. Готов играть со всеми ребятами в команде.

Обещаю, что "Спартак" будет работать в усиленном режиме, чтобы оправдать ожидания и сделать всех, кто за нас переживает, счастливыми.