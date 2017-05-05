Зе Луиш: "Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что первые месяцы в Москве сложились для него крайне тяжело. Однако, по его словам, сейчас ситуация наладилась.

– Кажется, все дело в том, что наконец-то смог адаптироваться. Потихоньку привык ко всему, сработался с людьми. Начал больше понимать, чего от меня хотят, - цитирует Зе Луиша официальный сайт "Спартака". - Стал говорить по-русски, то есть сейчас уже сам могу что-то объяснить. Мне постоянно подсказывают ребята на поле. С каждым днем взаимопонимание между нами становится все лучше и лучше – и, соответственно, у меня появляется уверенность в себе и партнерах.

– Если судить по вашим рассказам, то можно сделать вывод: адаптироваться вам было непросто.

– Сказать, что было трудно, – ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: "Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем". К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен.

– Стресс, испытанный вами в России, сравним с тем, который был на острове Фогу? Вы ведь долгое время, можно сказать, в прямом смысле жили "как на вулкане"?

– Сейчас моя семья переехала в столицу, поэтому вулкан находится немного поодаль от нас. Но несколько лет назад он стал извергаться. Я уже был в России в это время. И это тоже подливало масла в огонь. И без того был негатив, сложности с адаптацией. А тут еще у моих родных через день–два может рвануть под боком! Вулкан-то мощный. Почти три километра в высоту. В этот раз, к счастью, обошлось: были только боковые извержения. Но если бы он разошелся на полную катушку, то от острова ничего бы не осталось. Страшная сила. Однако люди как-то все равно живут там. Приходится мириться со стихией. Это природа...

Матч "Спартак" - "Томь" состоится в субботу, 6 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.