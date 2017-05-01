Защитник "Томи" ожидал от "Зенита" большего

Защитник "Томи" Антон Митерев после поражения в домашнем матче 26-го тура чемпионата России от "Зенита" (0:2) поделился впечатлениями от игры. Для 20-летнего футболиста это был девятый матч в премьер-лиге.

– Честно говоря, ожидал от "Зенита" большего, – сказал Митерев. – Играть было тяжело, конечно, но, думаю, они выиграли, прежде всего, за счет класса. В единоборствах мы не уступали, во втором тайме где-то даже и подавили их.

Из всех нападающих, против которых довелось сыграть, отметил бы форвардов "Ростова" и "Зенита". Класс Бухарова и Дзюбы виден сразу, также понравились нападающие "Урала". Еще бы отметил Ионова из ЦСКА. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Томь" – "Зенит"