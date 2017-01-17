Зарплата Боккетти в "Спартаке" станет меньше в два раза

"СЭ" стали известны финансовые подробности нового контракта защитника Сальваторе Боккетти со "Спартаком". По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением – порядка 2,5 миллиона евро в год.
Напомним, сегодня Боккетти продлил трудовые отношения с красно-белыми до 30 июня 2020 года. В составе красно-белых экс-игрок "Рубина" выступает с весны 2013-го и с тех пор провел 71 матч и отметился 4 голами.
andreichf
И что это за команда будет, если у ведущего защитника зарплата 1,3 млн, а у не пойми какого нападающего 4,5 млн.
19:19
Jean4
Вот это Федун демпингует, странно что Бок на такое согласился. Если все это конечно правда. )))
19:14
баламошка
Теперь парню на пиццу может не хватит.
19:08
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
губу раскатал на шампионство. наивный).
18:59