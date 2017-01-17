18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зарплата Боккетти в "Спартаке" станет меньше в два раза

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"СЭ" стали известны финансовые подробности нового контракта защитника Сальваторе Боккетти со "Спартаком". По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением – порядка 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, сегодня Боккетти продлил трудовые отношения с красно-белыми до 30 июня 2020 года. В составе красно-белых экс-игрок "Рубина" выступает с весны 2013-го и с тех пор провел 71 матч и отметился 4 голами.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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andreichf

И что это за команда будет, если у ведущего защитника зарплата 1,3 млн, а у не пойми какого нападающего 4,5 млн.

19:19

Jean4

Вот это Федун демпингует, странно что Бок на такое согласился. Если все это конечно правда. )))

19:14

баламошка

Теперь парню на пиццу может не хватит.

19:08

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

губу раскатал на шампионство. наивный).

18:59

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