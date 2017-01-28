Запасные "Спартака" во главе с Глушаковым заставили организаторов матча с "Жилиной" пропустить болельщиков на стадион

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Павел Иванов, побывавший на матче "Спартак" – "Жилина" (5:1) в Абу-Даби, на страничке обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера в социальной сети Facebook рассказал:

"Посмотреть контрольный матч с "Жилиной" собралось около двух десятков болельщиков "Спартака", кто-то из них специально приехал из других городов, и тут прямо перед началом матча некая представитель организаторов вдруг воспротивилась их допуску на матч. При том, что и руководство команды, и тренерский штаб объявили эту игру открытой. Игра уже началась, а болельщики все так же растерянно топтались у входа, безуспешно пытаясь уговорить охрану пропустить их на стадион. В итоге в ситуацию вмешались и администраторы "Спартака", и другие сотрудники клуба, и не принимавшие участие в первом тайме игроки команды во главе с Денисом Глушаковым, которые на протяжении получаса совместными усилиями пытались повлиять на события, и в итоге буквально заставили охрану пропустить болельщиков на стадион", – написал бывший футболист нашему автору.