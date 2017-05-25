Замена газона на стадионе "Зенита" будет стоить 3 миллиона рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке газона на стадионе "Зенита". Однако руководитель не ответил, кто будет оплачивать все эти работы. Ранее на арене был полностью снят весь газон.

– С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей, – цитирует ТАСС Кириллова. – Кто будет оплачивать газон? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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