Замена газона на стадионе "Зенита" будет стоить 3 миллиона рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке газона на стадионе "Зенита". Однако руководитель не ответил, кто будет оплачивать все эти работы. Ранее на арене был полностью снят весь газон.
– С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей, – цитирует ТАСС Кириллова. – Кто будет оплачивать газон? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся.
Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
ненавижу_Мойшу_Каца
3 млн руб. в сравнении с общими расходами, превысившими 60 млрд руб - это 0,005%, что на порядки ниже статистической погрешности. Т.е. это пшик, ничто. Так, что бабушки и детдомовцы не пострадают. )
12:47
Kupservas
3 миллиона рублей ...в месяц.
12:46
Pol Pot
на название стадиона потребуется еще 5 млн рублей
12:46
Pol Pot
а еще спрашивают, как назвать стадион
12:44
pussykitty
Мы настолько привыкли к коррупционному беспределу, что сумма в три миллиона рублей нам кажется смешной на фоне синит-арены. Это всего-лишь трава, которую продадут по цене неплохого авто. Трава, Карлы. Обычная газонная трава, для тех кто не понял. Ее рулоны можно купить и постелить на дачу раз в 50 дешевле. И поверьте, качество не хуже будет
12:41
кузя23
"Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся."-да чего там разбираться.Выделить 3 миллиона и забыть.Так,на карманные расходы.
12:34
Sandberg
На оплату претендуют бабушки и детдомовцы. Смольный раздумывает над объявлением открытого или закрытого конкурса)
12:26
abs68
т.е. 4 года растили, сняли выкинули и до 17 июня четыре года пройдет пока новый вырастят?? Ох чувствую уже как лапша с ушей сползает
12:22
shpasic
наверное, опечатка - 3 миллиарда.
12:06