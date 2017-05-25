Замена газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет стоить 3 миллиона рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке газона на стадионе "Санкт-Петербург". Однако руководитель не ответил, кто будет оплачивать все эти работы. Ранее на арене был полностью снят весь газон.
– С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей, – цитирует ТАСС Кириллова. – Кто будет оплачивать газон? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся.
Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
МаратХ
Название уже есть "Спартак-Чемпион-Арена"
14:39
za_yatc
И так каждый год. Даешь рабочие места!
14:20
Рюрик 09
Казалось бы скромные деньги, особенно на фоне цены самого стадиона. Но... Но дьявол кроется в мелочах. Это только РАБОТЫ по укладке, а о стоимости самого газона скромно умолчали. А есть ещё транспортировка, хранение, закупка веществ, обеспечивающих приживаемость газона. В общем праздник продолжается.)))))))))))))))
14:06
Седой86
Сущие копейки,по сравнению с украденными миллиардами.
14:06
Пови
Главное чтобы тосол из системы подогрева не вытек при проведении работ по замене газона)
13:51
Jean4
Как газон постелят, Глушакова со спартаковскими болельщика пусть зовут, отмечать там будут, еще 3 млн можно будет сразу списать.
13:39
stormtrooper501
так это почти бесплатно
13:19
зенит-супер-чемпион
брехня
13:15
armi
Эта бодяга так никогда и не кончится. Засунуть бы этот стадик в глотку грязьпрому и "культурной столице"!!!!!!!
13:13
ненавижу_Мойшу_Каца
3 млн руб. в сравнении с общими расходами, превысившими 60 млрд руб - это 0,005%, что на порядки ниже статистической погрешности. Т.е. это пшик, ничто. Так, что бабушки и детдомовцы не пострадают. )
12:47
Kupservas
3 миллиона рублей ...в месяц.
12:46
Pol Pot
на название стадиона потребуется еще 5 млн рублей
12:46
Pol Pot
а еще спрашивают, как назвать стадион
12:44
pussykitty
Мы настолько привыкли к коррупционному беспределу, что сумма в три миллиона рублей нам кажется смешной на фоне синит-арены. Это всего-лишь трава, которую продадут по цене неплохого авто. Трава, Карлы. Обычная газонная трава, для тех кто не понял. Ее рулоны можно купить и постелить на дачу раз в 50 дешевле. И поверьте, качество не хуже будет
12:41
кузя23
"Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся."-да чего там разбираться.Выделить 3 миллиона и забыть.Так,на карманные расходы.
12:34
Sandberg
На оплату претендуют бабушки и детдомовцы. Смольный раздумывает над объявлением открытого или закрытого конкурса)
12:26
abs68
т.е. 4 года растили, сняли выкинули и до 17 июня четыре года пройдет пока новый вырастят?? Ох чувствую уже как лапша с ушей сползает
12:22
shpasic
наверное, опечатка - 3 миллиарда.
12:06