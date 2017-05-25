Замена газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет стоить 3 миллиона рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке газона на стадионе "Санкт-Петербург". Однако руководитель не ответил, кто будет оплачивать все эти работы. Ранее на арене был полностью снят весь газон.

– С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей, – цитирует ТАСС Кириллова. – Кто будет оплачивать газон? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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