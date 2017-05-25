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Замена газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет стоить 3 миллиона рублей

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, сколько будут стоить работы по укладке газона на стадионе "Санкт-Петербург". Однако руководитель не ответил, кто будет оплачивать все эти работы. Ранее на арене был полностью снят весь газон.

– С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы – до 3 миллионов рублей, – цитирует ТАСС Кириллова. – Кто будет оплачивать газон? Оставим за скобками этот вопрос. Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4280604

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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МаратХ

Название уже есть "Спартак-Чемпион-Арена"

14:39

za_yatc

И так каждый год. Даешь рабочие места!

14:20

Рюрик 09

Казалось бы скромные деньги, особенно на фоне цены самого стадиона. Но... Но дьявол кроется в мелочах. Это только РАБОТЫ по укладке, а о стоимости самого газона скромно умолчали. А есть ещё транспортировка, хранение, закупка веществ, обеспечивающих приживаемость газона. В общем праздник продолжается.)))))))))))))))

14:06

Седой86

Сущие копейки,по сравнению с украденными миллиардами.

14:06

Пови

Главное чтобы тосол из системы подогрева не вытек при проведении работ по замене газона)

13:51

Jean4

Как газон постелят, Глушакова со спартаковскими болельщика пусть зовут, отмечать там будут, еще 3 млн можно будет сразу списать.

13:39

stormtrooper501

так это почти бесплатно

13:19

зенит-супер-чемпион

брехня

13:15

armi

Эта бодяга так никогда и не кончится. Засунуть бы этот стадик в глотку грязьпрому и "культурной столице"!!!!!!!

13:13

ненавижу_Мойшу_Каца

3 млн руб. в сравнении с общими расходами, превысившими 60 млрд руб - это 0,005%, что на порядки ниже статистической погрешности. Т.е. это пшик, ничто. Так, что бабушки и детдомовцы не пострадают. )

12:47

Kupservas

3 миллиона рублей ...в месяц.

12:46

Pol Pot

на название стадиона потребуется еще 5 млн рублей

12:46

Pol Pot

а еще спрашивают, как назвать стадион

12:44

pussykitty

Мы настолько привыкли к коррупционному беспределу, что сумма в три миллиона рублей нам кажется смешной на фоне синит-арены. Это всего-лишь трава, которую продадут по цене неплохого авто. Трава, Карлы. Обычная газонная трава, для тех кто не понял. Ее рулоны можно купить и постелить на дачу раз в 50 дешевле. И поверьте, качество не хуже будет

12:41

кузя23

"Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся."-да чего там разбираться.Выделить 3 миллиона и забыть.Так,на карманные расходы.

12:34

Sandberg

На оплату претендуют бабушки и детдомовцы. Смольный раздумывает над объявлением открытого или закрытого конкурса)

12:26

abs68

т.е. 4 года растили, сняли выкинули и до 17 июня четыре года пройдет пока новый вырастят?? Ох чувствую уже как лапша с ушей сползает

12:22

shpasic

наверное, опечатка - 3 миллиарда.

12:06