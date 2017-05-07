22:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Ювентус" поздравил Карреру с победой в чемпионате России

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"Спартак" - чемпион!"Спартак" - чемпион. Live!

"Ювентус" поздравил главного тренера "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России. 53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, вошел в штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона.

Последний подал в отставку после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера, а 17 августа 2016 года итальянский наставник стал полноценным главным тренером команды.

Добавим, что чемпионом страны впервые стала команда, которая по ходу сезона сменила тренера. Красно-белые обеспечили себе чемпионство за три тура до окончания чемпионата после того, как "Зенит" проиграл "Тереку".

- Поздравляем, мистер Массимо. Чемпион России вместе со "Спартаком", - говорится в сообщении.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Наш день, мы чемпионы!!!

22:43

BT1979

При тотальном доминировании "ювентийских" тренеров в пяти из первых шести европейских чемпионатах в нынешнем сезоне будет просто несправедливо, если сам "Юве" не выиграет Лигу Чемпионов.

22:41