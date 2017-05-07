"Ювентус" поздравил Карреру с победой в чемпионате России

"Ювентус" поздравил главного тренера "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России. 53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, вошел в штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона.

Последний подал в отставку после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера, а 17 августа 2016 года итальянский наставник стал полноценным главным тренером команды.

Добавим, что чемпионом страны впервые стала команда, которая по ходу сезона сменила тренера. Красно-белые обеспечили себе чемпионство за три тура до окончания чемпионата после того, как "Зенит" проиграл "Тереку".

- Поздравляем, мистер Массимо. Чемпион России вместе со "Спартаком", - говорится в сообщении.