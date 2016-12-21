"Ювентус" хочет оформить трансфер Витселя в течение 10 дней

Трансфер полузащитника "Зенита" Акселя Витселя в "Ювентус" может быть оформлен в ближайшее время. Как сообщает Tuttosport, туринский клуб рассчитывает закрыть сделку в течение 10 дней. Это позволит бельгийцу присоединиться к команде сразу после открытия январского трансферного окна и лучше интегрироваться в нее перед окончанием зимней паузы.
Ранее "Ювентус" подтвердил факт переговоров с "Зенитом" по Витселю, чей контракт с российским клубом истекает следующим летом.
футбол_2018
Вот только наши никому не нужны!!!
09:55
Митяй Антибомж
)) Спешите, а то Барселона перехватит это сокровище )))))) Обожаю этот сериал. Здесь есть всё: и драма, и комедия, но в основном - фантастика. А в самом начале, ещё и горы бабла были ))
04:32
shpasic
xD
23:39 21 декабря