23:23 21 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Ювентус" хочет оформить трансфер Витселя в течение 10 дней

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Трансфер полузащитника "Зенита" Акселя Витселя в "Ювентус" может быть оформлен в ближайшее время. Как сообщает Tuttosport, туринский клуб рассчитывает закрыть сделку в течение 10 дней. Это позволит бельгийцу присоединиться к команде сразу после открытия январского трансферного окна и лучше интегрироваться в нее перед окончанием зимней паузы.

Ранее "Ювентус" подтвердил факт переговоров с "Зенитом" по Витселю, чей контракт с российским клубом истекает следующим летом.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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футбол_2018

Вот только наши никому не нужны!!!

09:55

Митяй Антибомж

)) Спешите, а то Барселона перехватит это сокровище )))))) Обожаю этот сериал. Здесь есть всё: и драма, и комедия, но в основном - фантастика. А в самом начале, ещё и горы бабла были ))

04:32

shpasic

xD

23:39 21 декабря

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