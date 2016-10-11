"Ювентус" готов зимой предложить 6 миллионов евро за Витселя

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport. Туринский клуб готов предложить за бельгийца 6 миллионов евро. Если питерцы затребуют большую сумму, то в Италии будут ждать игрока до лета. Предполагается, что Витсель подпишет пятилетний контракт с "Ювентусом", а его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, летом "Зенит" и "Ювентус" вели переговоры о переходе Витселя, но трансфер сорвался в последние часы перед окончанием регистрационного периода.