12:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Ювентус" готов зимой предложить 6 миллионов евро за Витселя

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport. Туринский клуб готов предложить за бельгийца 6 миллионов евро. Если питерцы затребуют большую сумму, то в Италии будут ждать игрока до лета. Предполагается, что Витсель подпишет пятилетний контракт с "Ювентусом", а его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, летом "Зенит" и "Ювентус" вели переговоры о переходе Витселя, но трансфер сорвался в последние часы перед окончанием регистрационного периода. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Разбанен досрочно

))) дурачки.

12:38

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