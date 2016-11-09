"Ювентус" готов предложить за Витселя 6 - 8 миллионов евро

"Ювентус" попробует приобрести полузащитника "Зенита" Акселя Витселя в январе, информирует Gazzetta dello Sport. Итальянский клуб готов заплатить за 27-летнего бельгийского хавбека от 6 до 8 миллионов евро. Однако при этом отмечается, что с питерским клубом довольно сложно вести переговоры, и он может отказаться от этого предложения. Ранее сам Витсель отметил, что рано или поздно в любом случае окажется в "Ювентусе".

Витсель был в шаге от перехода в "Ювентус" в последние дни летнего трансферного окна в нынешнем сезоне, однако в последний момент "Зенит" оставил бельгийского полузащитника в команде. Контракт бельгийца с "Зенитом" истекает в июне 2017 года.