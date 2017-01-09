Юрий Жирков: "Зенит" отстает от "Спартака" на пять очков, это отыгрывается"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков надеется, что новички помогут сине-бело-голубым в достижении целей на сезон. Во время зимнего трансферного окна петербуржцы пополнились защитником Ибрагимом Цаллаговым, вратарем Андреем Луневым и хавбеком Эрнани.
- Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы? - вопрос Жиркову.
- У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.
- Какие цели ставит перед собой "Зенит" - выиграть чемпионат и Лигу Европы?
- Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой - всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.
- Что скажете об "Андерлехте"?
- В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/09/yuriy-zhirkov-brosim-vse-sily-chtoby-vyigrat-chempionat-rossii
merniloskut
Чё-то бамжей, как под копирку корёжит, с этими 5 очками! А у самих Канюшня на хвосте висит, аки на морозе пристывшая!)))
14:13