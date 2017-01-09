Юрий Жирков: "Зенит" отстает от "Спартака" на пять очков, это отыгрывается"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков надеется, что новички помогут сине-бело-голубым в достижении целей на сезон. Во время зимнего трансферного окна петербуржцы пополнились защитником Ибрагимом Цаллаговым, вратарем Андреем Луневым и хавбеком Эрнани.

- Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы? - вопрос Жиркову.

- У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

- Какие цели ставит перед собой "Зенит" - выиграть чемпионат и Лигу Европы?

- Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой - всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

- Что скажете об "Андерлехте"?

- В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, АЗ в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.