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Юрий Жирков: "При Каррере "Спартак" стал обороняться как итальянская команда"

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Защитник "Зенита" Юрий Жирков в преддверии матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что в последнее время красно-белые прибавили в оборонительных действиях. По его словам, при Массимо Каррере спартаковцы защищаются как итальянская команда.

- Юрий, впереди матч со "Спартаком". Вы всю карьеру играли в клубах, для которых этот соперник принципиальный. Ждете игры?

- Отношусь к этому матчу, как к важной игре. Тем более сейчас "Спартак" находится во главе таблицы. Всегда приятно обыгрывать такую команду.

- "Спартак" - главный раздражитель для вас в футболе?

- Есть много хороших команд, которые по-спортивному раздражают. У "Спартака" очень сильная командная игра в последнее время. Они прибавили в командных действиях, стали более уверенно играть в обороне.

- Нынешний "Спартак" - это команда Аленичева или уже что-то итальянское видно в ее игре?

- Каррера, несомненно, внес существенные коррективы в игру в обороне. Как в Италии стали в обороне играть. Смотрел передачу, где показывали эпизоды, как Глушаков отрабатывал назад, чего раньше не делал.

- Удивились, когда "Спартак" расстался с Аленичевым?

- Когда поменяли Аленичева, было, конечно, неожиданно. Вроде ему доверяли, команда играла интересно. Но назначили нового тренера, и они четыре матча подряд выиграли в чемпионате. Но последнее поражение от "Уфы" все перечеркивает.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20160930/1102266285.html

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