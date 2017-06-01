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Юрий Жирков: "Манчини - топ-тренер"

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Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков заявил, что ему жаль уволенного с поста главного тренера петербургского клуба Мирчу Луческу, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что сегодня "Зенит" объявил о назначении итальянца Роберто Манчини.

– Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал, – сказал Жирков. – Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал.

Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита" //
Роберто Манчини: "У "Зенита" прекрасные футболисты" //
Роберто Манчини: "У меня только одна цель - побеждать, побеждать и еще раз побеждать"
 

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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bond1951

юра не гони туфту......

19:32

Хряк

Два притопа, тор прихлопа ))) Жирков , а ты топ-футболлист?

19:28

qwe20

конечно топ. по зарплате, ага )

18:55