Юрий Жирков: "Манчини - топ-тренер"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков заявил, что ему жаль уволенного с поста главного тренера петербургского клуба Мирчу Луческу, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что сегодня "Зенит" объявил о назначении итальянца Роберто Манчини.
– Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал, – сказал Жирков. – Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал.
Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита" //
Роберто Манчини: "У "Зенита" прекрасные футболисты" //
Роберто Манчини: "У меня только одна цель - побеждать, побеждать и еще раз побеждать"
bond1951
юра не гони туфту......
19:32
Хряк
Два притопа, тор прихлопа ))) Жирков , а ты топ-футболлист?
19:28
qwe20
конечно топ. по зарплате, ага )
18:55