Юрий Жирков: "Манчини - топ-тренер"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков заявил, что ему жаль уволенного с поста главного тренера петербургского клуба Мирчу Луческу, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что сегодня "Зенит" объявил о назначении итальянца Роберто Манчини.

– Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал, – сказал Жирков. – Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал.

Роберто Манчини назначен главным тренером "Зенита" //

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