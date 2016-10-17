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Юрий Васильков: "У Зе Луиша есть небольшой шанс сыграть с ЦСКА"

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Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков считает, что у нападающего красно-белых Зе Луиша сохраняется небольшой шанс восстановиться к дерби с ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России, который пройдет 29 октября. Сегодня стало известно, что у форварда частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы.

– Травма такая, что называется, "заковыристая", - сказал Васильков. - Как правило, срок восстановления – до 21 дня. То есть можно прямо отсчитывать три недели с момента получения травмы. Но если повреждение не слишком серьезное, то восстановление может занять и две недели. Небольшой шанс сыграть в дерби с ЦСКА у Зе Луиша все-таки еще есть. Все будет зависеть и от него самого. Захочет, будет "гореть" вылечиться к игре с армейцами, можно врачам и помочь ему побыстрее вернуться в строй. Так что шанс, пусть и небольшой, но есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Не надо каркать.

18:43

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