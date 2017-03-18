Юрий Семин: "Выход Тарасова не связан с его днем рождения"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин во флеш-интервью перед матчем 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что железнодорожники постараются порадовать болельщиков победой. По словам специалиста, полузащитник Дмитрий Тарасов полностью восстановился после травмы и готов выйти в старте. Напомним, что хавбек из-за травмы не появлялся на поле с августа 2016 года.

– Перед "Локомотивом" стоят задачи сегодняшнего дня, – сказал Семин. – А сегодняшний день – это встреча со "Спартаком", и мы будем делать все, чтобы выиграть. Очень важно при полном стадионе показать хороший футбол. Это самое главное. В составе изменения есть, в тактике – вы посмотрите по игре. Но мы готовы к серьезному матчу.

– Связан ли выход Тарасова с его днем рождения?

– Нет, это связано с тем, что он уже выздоровел, провел серию тренировок. Мы считаем, что он готов, он тоже так считает. А сколько он сможет отыграть, посмотрим.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //

"Локомотив" - "Спартак". Перед матчем