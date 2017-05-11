Юрий Семин: "Не каждому дано создать такое психологическое настроение внутри команды, как это удалось Каррере"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" по праву заслужил чемпионский титул. По его словам, главное, что удалось сделалть наставнику красно-белых Массимо Каррере, - наладить обстановку в команде.

– Как оцениваете золото еще одного эмоционального тренера, Массимо Карреры? В свое время вам в "Локо" удалось создать команду-семью. Можете представить, как иностранцу в России удалось то же самое?

– Могу. Сегодня в тактике, схемах почти ничего нового уже не придумаешь. Почти все могут открыть интернет и найти любые упражнения, почитать, как выстраивать взаимодействия. Но не каждому дано создать такое психологическое настроение внутри команды, как это удалось Каррере. Он сам был таким же футболистом – игроком-бойцом.

Он же работал, пусть и недолго, при Аленичеве – и сумел понять, чего не хватало тому "Спартаку". А не хватало этого бойцовского духа. Массимо сделал на это акцент и сработал очень умно. В плане психологии Каррера оказался молодцом. Сомнений нет, "Спартак" по праву заслужил титул.

И, конечно, ни у кого нет такой мотивации стать чемпионами, как у игроков "Спартака". Когда футболисты видят, что на них приходит посмотреть по тридцать тысяч на каждом матче, а порой и намного больше, то эмоции они испытывают совершенно особенные. Болельщики, фанаты требуют многого – но они все время с командой, в любое время года и были с ней не в лучшие периоды спартаковской истории. Это дорогого стоит. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Юрия Семина