Юрий Семин: "На результат матча повлияла травма Чорлуки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей со "Спартаком" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что его команде помешали травмы, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он добавил, что если бы его футболисты также боролись в предыдущей игре с "Краснодаром", то одержали бы победу.

– Самое важное – то, что игроки обеих команд поблагодарили болельщиков, которые заполнили наш замечательный стадион. Иной раз бывает, что соберется полная чаша людей, а матч не удается. Сегодня, на мой взгляд, удался с обеих сторон. Было очень большое напряжение, достаточно много моментов. Могли проиграть, могли выиграть, но сыграли вничью.

Конечно, гол, который нам забили из центральной зоны, – это была достаточно серьезная ошибка. Повлияла неожиданная травма Чорлуки, нужно было все перестраивать по-новому – впервые на этой позиции играл Кверквелия. Полутравмированным полматча провел Виталий Денисов, первый матч после травмы провел Тарасов. Планов было много, но жизнь все поменяла.

Если бы мы так боролись после счета 1:0 с "Краснодаром", то, думаю, удержали бы эту победу. Майкона мы планировали выпустить раньше, но травмы не позволили это сделать.

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"