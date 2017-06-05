Юрий Лодыгин - Данни: "Капитанище! До встречи мой друг!"

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин попрощался с одноклубником Данни, который покинет команду этим летом. Напомним, что сегодня петербургский клуб подтвердил информацию об уходе португальца. Ранее футболист попрощался с Санкт-Петербургом через Инстаграм.

– Капитанище! До встречи мой друг! Ты был лучший, ты был мотиватор и пример для всей команды! Удачи брат, спасибо за все! – написал Лодыгин.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.