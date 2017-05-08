Юрий Ковтун: "Большая заслуга в чемпионстве "Спартака" штабов Карреры и Аленичева"

Бывший защитник "Спартака", а ныне тренер "Динамо" Юрий Ковтун считает, что красно-белые по праву стали чемпионами России. Он отметил, что к успеху команды причастны тренерские штабы Массимо Карреры и Дмитрия Аленичева.

– Давно предвкушал победу "Спартака", но лучилось так, что чемпионами стали в Санкт-Петербурге. "Терек" обыграл "Зенит" и помог красно-белым, – сказал Ковтун. – Большинство матчей "Спартак" выиграл по делу, ни о каком везении речи быть не может.

– Где наблюдали за питерским матчем?

– Дома. Ощущение было волнительным, как и у всех спартаковцев. Последние минуты ждал с нетерпением. Несмотря на солидное преимущество в таблице, "Спартак" оказался зависим от игры конкурента, который досрочно короновал красно-белых.

– Все благодарят Рахимова и Ледяхова. Справедливо?

– Они внесли свой вклад (смеется). Спартаковская связь была, есть и будет.

– Уже поверили, что "Спартак" – чемпион?

– Наше поколение регулярно побеждало, и хотелось, чтобы и нынешние игроки побеждали. Команда по праву стала чемпионом. С первых туров красно-белые шли в лидерах и играли уверенно. Большая в этом заслуга тренерского штаба Карреры и тех, кто работал до него – Аленичева и Титова.