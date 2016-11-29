Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в эфире телепередачи "Все на футбол" отметил, что после столкновения с Хави Гарсией в матче с "Зенитом" (2:1) у него болела голова и нос. Хавбек получил удар локтем, из-за чего потерял сознание.
- Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка, - заявил Газинский. - Думаю, что этот поступок его не красит. Случилось то, что случилось. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой. Болела голова, болел нос, состояние было не очень. Долго не мог уснуть. Но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего.
MAYERICK
А как тогда хватило сил смеяться и веселиться в раздевалке, если был так плох......артист местечкого театра.........
23:17
Vastich
Platinum1991, что, вы ещё не в жёлтом доме? странненько, странненько
23:09
Adro
газинский молодец - пустая крепкая башка, то сознание теряет, то интервью дает. таких моментов в игре полно, если за каждый давать пенальти и красную, то играть некому будет. и фола то в принципе не было, у гарсии глаз на затылке нет, чтобы этого придурка увидеть. А вам Platinum1991, надо в судейский комитет при рфс, чем такой блудняк писать :))
22:33
Platinum1991
ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ: "ПУСТЬ ЭТОТ ЭПИЗОД ОСТАНЕТСЯ НА СОВЕСТИ ХАВИ ГАРСИИ". Останется не только на совести Гарсии, но и ОСТАНЕТСЯ ПОЗОРОМ на совести судьи Николаева, который закрыл глаза на это ВАРВАРСТВО Гарсии! Николаев же всё это ХОРОШО видел и не свиснул! Почему??? Потому что надо удалять игрока Зенита и ставить пенальти в ворота Зенита! А это поражение Зенита и оно не входило в планы судьи Николаева! Вот как с Николаевым плотно поработали, согласно цены вопроса! Потому что так безобразно судить можно только за большие деньги, а "забесплатно" так НЕ СУДЯТ. Футбольный Бог шельму МЕТИТ! Все планы Николаева помочь Зениту украсть победу у Краснодара НАКРЫЛИСЬ медным тазом! Зенит не только не выиграл, но не сумел даже сохранить ничью и с судейским скандалом потерпел ФИАСКО! Гарсия ВЫРУБИЛ Газинского - сломал ему нос, игрок потерял сознание на поле!!!, а судья Николаев НЕ ВЫГНАЛ Гарсию с поля и не поставил 100% пенальти! Не место Николаеву в судействе! НЕ МЕСТО. Пусть КДК теперь рассматривает грубую игру Гарсии и НАКАЗЫВАЕТ ГРУБИЯНА, а судейский департамент РФС ОТСТРАНЯЕТ Николаева от судейства! Как минимум на 10 игр надо дисквалифицировать грубияна Гарсию, а Николаева на год отстранить от судейства!
22:23
=TeoDor=
какие-то закулисные игрочишки,то получил удар в горло, то сломан нос(потом федя палит игрочишку в инстограмме), то быстрову ребро сломали.... хрустальные мальчики
21:09
СашаРичагин
На совести у него не останется, потому что её нет.
21:03
=TeoDor=
нимба не хватает, за дачу ложных -статья . симулянт унылый . чем то шунина напоминает , у того тоже матка опустилась....
21:03
Komendant1
Так нос то сломан, или как?
21:00