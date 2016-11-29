Юрий Газинский: "Пусть этот эпизод останется на совести Хави Гарсии"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в эфире телепередачи "Все на футбол" отметил, что после столкновения с Хави Гарсией в матче с "Зенитом" (2:1) у него болела голова и нос. Хавбек получил удар локтем, из-за чего потерял сознание.

- Хави Гарсия поступил не совсем хорошо, не по-футбольному, ударил исподтишка, - заявил Газинский. - Думаю, что этот поступок его не красит. Случилось то, что случилось. Пускай это останется на его совести. После матча я приехал домой. Болела голова, болел нос, состояние было не очень. Долго не мог уснуть. Но команда победила, эмоции переполняли, и это было важнее всего.