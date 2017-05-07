Юрий Гаврилов: "От игры "Спартака" получаешь удовлетворение"

Прославленный полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов отметил, что болельщики красно-белых спустя 16 лет дождались золотых медалей. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– После 16 лет наши болельщики дождались этой победы, – сказал Гаврилов. – Слава Богу, что в копилку клуба принесли новое золото. Результат достигнут. По игре нестабильности особой нет. Случались и провалы в Самаре – 0:4, и в Ростове – 0:3. Такие перепады не сильно радуют, но все равно.

Как бы то ни было, от игры нашей команды испытываешь удовлетворение. Хорошо, что вышли в Лигу чемпионов, но главное – там проявить себя. Чемпионат уже не котируется, как раньше. Все сильнейшие европейские клубы стараются проявить себя на уровне еврокубках. "Зенит" и ЦСКА быстро вылетели, "Ростов" и "Краснодар" прошли до 1/8 Лиги Европы. Конечно, разница с европейским футболом у нас большая. Посмотрим, что будет дальше. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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