Юрий Гаврилов: "Мне в "Спартаке" не хватает какого-то баланса"

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов оценил последние приобретения красно-белых и объяснил, чего в игре команды пока не хватает. По его словам, команде Массимо Карреры не хватает баланса.

– Сейчас в чемпионате пауза, переходы в разгаре. Следите за трансферами?

– Не особо. Дело-то не в фамилиях. Мне в "Спартаке" не хватает какого-то баланса. Часто получается, что форварды и полузащитники действуют сами по себе. У нас же раньше все было построено на взаимозаменяемости. Допустим, Родионов при потере мяча мог отойти на позицию Шавло или Черенкова. Сейчас такого не просматривается. Люди играют строго на своих местах.

– Это плохо?

– Да – потому что нередко оборачивается пропущенными голами. Ребята своевременно не перестраиваются, подпускают противника близко к воротам. А когда там появляется лишний игрок с мячом, сразу нарушается баланс, подстраховка не успевает или вовсе пропадает.

– То есть не столько важен состав…

– …сколько взаимодействие, да. Понятно, уровень игроков должен быть соответствующим. Бесков взял Ярцева в команду, когда тому исполнилось 29 лет. Но для того, чтобы он заиграл, нужен был человек, который снабжал бы мячами. Так в команде появился я. Еще попытки наладить что-то подобное были при Титове. Но уже не хватало того, что в свое время делали мы.

– Чего именно?

– Футбол – коллективная игра. Здесь нужна помощь и взаимозаменяемость. (Андрей МУРНИК)

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