Юрий Гаврилов: "Луиз Адриану – темная лошадка, да и в Самедове не уверен"

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов оценил последние приобретения красно-белых и объяснил, чего в игре команды пока не хватает. Он подчеркнул, что у него нет уверенности в приобретенных москвичами футболистах - Луизе Адриану и Александре Самедове.

– Луиз Адриану "Спартак" усилит?

– Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет.

– Что вас смущает?

– Во-первых, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. В "Милане" на лавке сидел. Во-вторых, в "Шахтере", где много забивал, ему было проще. Там же бразильцев – полкоманды! А в "Спартаке" – двое. Маурисиу – защитник, Фернанду – опорный хав. То есть в атакующих действиях они почти не принимают участия. Неизвестно, сколько времени понадобится Луизу Адриану, чтобы освоиться, сыграться с новыми партнерами. Пока для меня он темная лошадка.

– Зато про Самедова этого не скажешь.

– Я и в Самедове не уверен!

– Почему?

– Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит. (Андрей МУРНИК)

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