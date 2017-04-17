Юрий Гаврилов: "Если Промес останется в "Спартаке", будет прогрессировать"

Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов выразил мнение, что лидер атак клуба Квинси Промес способен улучшить свою игру, если не покинет красно-белых. Промес в текущем сезоне отметился 10 голами и 10 передачами в 19 матчах чемпионата России.

– В "Спартаке" Промес – вне конкуренции, - сказал Гаврилов. - Если останется, будет прогрессировать в дальнейшем. Наш чемпионат не очень сильный, и ему здесь будет комфортнее. Команда станет чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. Конечно, он проявит себя в еврокубках. Стимул там выше, чем в премьер-лиге. Халку тоже было неплохо в "Зените", однако он решил уехать в Китай. Если Промесу поступит предложение из сильного европейского клуба с хорошими деньгами, то он может перейти. Удержать его можно разве что, еще повысив зарплату. У Квинси, может, и получится в сильной команде, но там придется зарабатывать место в составе. Трудно сказать, какое решение он примет. Все зависит от него самого. (Евгений БЕЛОУСОВ)