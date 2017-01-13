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Юрий Дарвин: "На дальнейших выступлениях "Спартака" уход Ромулу никак не отразится"

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Бывший вратарь "Спартака" Юрий Дарвин выразил мнение, что полузащитник Ромулу, которого красно-белые отпустили во "Фламенго", выпал из обоймы в московском клубе.

– Изначально Ромулу влился в команду и неплохо смотрелся на поле, стал одним из ведущих игроков. А после травмы мы так его и не увидели – все было эпизодами. Думаю, это вполне могло стать причиной расторжения контракта. Футболист просто выпал из обоймы. Многое поменялось: скорее всего, он уже не мог выполнять тот объем работы, с которым справлялся раньше. Он так и не набрал форму. Думаю, что на дальнейших выступлениях красно-белых его уход никак не отразится. (Любовь КОНЯЕВА)

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