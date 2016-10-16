Юрий Чеботарев: "Безбородов - профессионал, никакого произвола по отношению к "Ростову" нет"

Инспектор РФПЛ и член судейско-инспекторского комитета РФС Юрий Чеботарев заявил, что Владислав Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0), является арбитром высокой квалификации, никакого судейского произвола по отношению к ростовской команде нет. В конце первого тайма прямую красную карточку получил защитник ростовчан Федор Кудряшов, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.
– Я как действующий инспектор не имею права разбирать конкретные эпизоды матчей, – цитирует "Р-Спорт" Чеботарева. – Но то, что Безбородов является профессионалом, арбитром очень высокой квалификации, это бесспорно. Нет никакого судейского произвола или заговора по отношению к "Ростову". Зачем такое выдумывать? Моменты в матчах всегда будут дискуссионными, ошибки были, есть и будут. Единого мнения у всех не может быть.
У арбитра доли секунды, чтобы расценить тот или иной момент. При этом будь счет 1:1, к примеру, в матче "Спартак" – "Ростов", если бы сами футболисты забили, то судейская тема не возникала бы. К судьям нужно относиться доброжелательно, они такие же живые люди. Если за рубежом тренер или игрок вдруг грубо высказался в адрес арбитра, его наказывают. А в России как ведут себя игроки по отношению к судьям? Они постоянно недоброжелательны.
zik
Началась работа спартаковских СМИ. Вы думаете мы это схаваем?
14:27
Platinum1991
ЧЕБОТАРЕВ! Вы что считаете многих за идиотов? В таком случае вы сами им и являетесь, когда ВЫГОРАЖИВАЕТЕ беспредел Безбородова! В отличие от Чеботарёва, Евгений Кафельников правильно сказал. ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ: "СПАРТАКУ" ПОДСУЖИВАЮТ"! Однозначно, но чтобы ТАК НАГЛО и ПОДЛО это уже ПЕРЕБОР!!! Там НЕ БЫЛО красной карточки! Безбородов ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!! По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал и ОПАСНО наклонил голову под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! Игрок Спартака ОПАСНО сблизился и подставился под Кудряшова! Вот вам очередной судейский СКАНДАЛ и ГРУБАЯ ошибка судьи Безбородова в пользу Спартака!!! Безбородов ПРИДУМАЛ красную карточку Кудряшову, минимум желтая, но НИКАК НЕ КРАСНАЯ!!! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! Так убивают Ростов!!! Безбородов и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев, а Чеботарёв выгораживает и оправдывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!
14:09
jano
Еще один клован...
14:09
Крым наш!
Один негодяй отмазывает другого - позорище Российский чемпионат под руководством недалекого Мутко!
13:33
Kupservas
Да ладно,
13:28