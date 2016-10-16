Юрий Чеботарев: "Безбородов - профессионал, никакого произвола по отношению к "Ростову" нет"

Инспектор РФПЛ и член судейско-инспекторского комитета РФС Юрий Чеботарев заявил, что Владислав Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0), является арбитром высокой квалификации, никакого судейского произвола по отношению к ростовской команде нет. В конце первого тайма прямую красную карточку получил защитник ростовчан Федор Кудряшов, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.

– Я как действующий инспектор не имею права разбирать конкретные эпизоды матчей, – цитирует "Р-Спорт" Чеботарева. – Но то, что Безбородов является профессионалом, арбитром очень высокой квалификации, это бесспорно. Нет никакого судейского произвола или заговора по отношению к "Ростову". Зачем такое выдумывать? Моменты в матчах всегда будут дискуссионными, ошибки были, есть и будут. Единого мнения у всех не может быть.

У арбитра доли секунды, чтобы расценить тот или иной момент. При этом будь счет 1:1, к примеру, в матче "Спартак" – "Ростов", если бы сами футболисты забили, то судейская тема не возникала бы. К судьям нужно относиться доброжелательно, они такие же живые люди. Если за рубежом тренер или игрок вдруг грубо высказался в адрес арбитра, его наказывают. А в России как ведут себя игроки по отношению к судьям? Они постоянно недоброжелательны.