19:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Баскаков: "Стычка Промеса и Кришито? Карточки должны были получить оба или никто"

0
0
0
0

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков положительно оценил действия бокового арбитра матча 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (2:1) в эпизоде с конфликтом между Квинси Промесом и Доменико Кришито. Он отметил, что в этом случае можно было обойтись без карточек.

– Кришито – такой же полноценный участник эпизода, но он куда-то раз – и исчез, – сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. – На мой взгляд, карточки нужно было дать либо обоим, либо никому. У Егорова был такой высокий авторитет в этом матче, что он мог обойтись без них. А боковой арбитр правильно поступил, сразу вмешавшись и погасив конфликт.

Каррера прервал конфликт Промеса и Кришито

Опрос

"Спартак" - чемпион?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ