Юрий Баскаков: "Могу поздравить Егорова с тем, как он отработал матч "Спартак" – "Зенит"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков отметил, что ему понравилась работа бригады Сергея Егорова на матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1). По его словам, Егорову удалось сохранить контроль над игрой.

– Могу поздравить Егорова. Его управленческие решения в такой игре были оптимальны, – сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. – И в итоге ему удалось обойтись почти без карточек. На установке перед матчем он сказал, что первые десять минут он дает командам играть и смотрит, как они относятся к его работе. В итоге Егорову удалось сохранить над ней контроль. Сами подумайте, в таком матче – всего одна карточка. Его работа была почти идеальной, если бы не тот эпизод с Комбаровым.