19:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Баскаков: "Игра рукой Комбарова? Пенальти был"

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Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков признал, что бригада арбитров матча 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (2:1) ошиблась в эпизоде, когда Дмитрий Комбаров сыграл рукой в своей штрафной. При этом он подчеркнул, что в этой ошибке не виноват главный судья Александр Егоров.

– Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами, - сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. - Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти.

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"Спартак" - "Зенит": стоило ли назначить пенальти после попадания мяча в руку Комбарова?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

судья не поставил, значит, не было.

20:12

biggp1

дело сделано..это была чемпионская ошибка,повлиявшая на результат.. честно выиграть не получилось,хотя пятакам на это фиолетово

20:05

AKBI

Пенальти был. Но результат справедлив.

20:04

Свинству Бой!

Арбитров тухлых все больше на матчах ,а итого один- фатальные ошибки. Ну конечно Егоров не уэновин ,как и Рафик. Сельдяков был просто ангажирован кое-кем. Сейчас даже я знаю, а судейки обязаны это знать ,что нет такого понятия - защита лица. Что в стенке, что в любой другой ситуации. Так что врет сельд гнилая, все видел, но конвертик грел души.

19:58

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