Юрий Баскаков: "Игра рукой Комбарова? Пенальти был"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков признал, что бригада арбитров матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) ошиблась в эпизоде, когда Дмитрий Комбаров сыграл рукой в своей штрафной. При этом он подчеркнул, что в этой ошибке не виноват главный судья Александр Егоров.

– Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами, - сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. - Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти.