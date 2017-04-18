Юрий Баскаков: "Игра рукой Комбарова? Пенальти был"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков признал, что бригада арбитров матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) ошиблась в эпизоде, когда Дмитрий Комбаров сыграл рукой в своей штрафной. При этом он подчеркнул, что в этой ошибке не виноват главный судья Александр Егоров.
– Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами, - сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. - Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти.
shpasic
судья не поставил, значит, не было.
20:12
biggp1
дело сделано..это была чемпионская ошибка,повлиявшая на результат.. честно выиграть не получилось,хотя пятакам на это фиолетово
20:05
AKBI
Пенальти был. Но результат справедлив.
20:04
Свинству Бой!
Арбитров тухлых все больше на матчах ,а итого один- фатальные ошибки. Ну конечно Егоров не уэновин ,как и Рафик. Сельдяков был просто ангажирован кое-кем. Сейчас даже я знаю, а судейки обязаны это знать ,что нет такого понятия - защита лица. Что в стенке, что в любой другой ситуации. Так что врет сельд гнилая, все видел, но конвертик грел души.
19:58