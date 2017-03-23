Йожеф Сабо: "Тимощук пошел в "Зенит" за большими деньгами"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо разочарован тем, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". По словам специалиста, украинец сделал выбор в пользу клуба из Санкт-Петербурга, потому что хотел заработать и поучиться у Мирчи Луческу.
- Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал, - приводит "Плюс спорт" слова Сабо. - Парень просто пошел за большими деньгами. Другая причина состоит в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу. Не возьмусь осуждать поступок Тимощука, это его решение. Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе.
Choy
Кросавчег Толик https://www.yaplakal.com/forum2/topic1400503.html
12:13
Choy
Бандеровец!
12:12
thunderclap
Сабо он и есть сабо. Играл за сборную СССР, и если не ошибаюсь, за московское Динамо и ничего - все нормально. Чеж ты в Венгрию тогда не свалил, если сейчас такой умный.
12:03
Slim Taller
Как можно назвать поступок игрока,уехавшего в страну,которая напала на его Родину?! Разумеется,за деньгами.
12:03
marksan
Ещё один нацик - венгр по национальности! И ему старому пню мозги проветрили!
12:02
Flamenco
Теперь Анатолий враг СБУ
11:39
Levbereg
Он имел ввиду именно зенит, или вообще российский клуб любой? Если второе, то он не только как тренер никого профиля, но еще и человек низкой морали. И тупой.
11:35
Тропическая гемангиома Мовсисяна
сепар он и в африке сепар))) небось и в сбу позвонил)))
11:30
0500
Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе.____ Сказал, и заплакал завистливыми слезами :).
11:21
майор99
А нахрен Вы, товарыш, кому нужен в российских клубах? Или послужной список трещит по швам от "нагород та перемог"? А "рахуваты гроши в чужий кышени" якось некомильфо, га?
11:03