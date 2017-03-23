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Йожеф Сабо: "Тимощук пошел в "Зенит" за большими деньгами"

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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо разочарован тем, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". По словам специалиста, украинец сделал выбор в пользу клуба из Санкт-Петербурга, потому что хотел заработать и поучиться у Мирчи Луческу.

- Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал, - приводит "Плюс спорт" слова Сабо. - Парень просто пошел за большими деньгами. Другая причина состоит в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу. Не возьмусь осуждать поступок Тимощука, это его решение. Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Choy

Кросавчег Толик https://www.yaplakal.com/forum2/topic1400503.html

12:13

Choy

Бандеровец!

12:12

thunderclap

Сабо он и есть сабо. Играл за сборную СССР, и если не ошибаюсь, за московское Динамо и ничего - все нормально. Чеж ты в Венгрию тогда не свалил, если сейчас такой умный.

12:03

Slim Taller

Как можно назвать поступок игрока,уехавшего в страну,которая напала на его Родину?! Разумеется,за деньгами.

12:03

marksan

Ещё один нацик - венгр по национальности! И ему старому пню мозги проветрили!

12:02

Flamenco

Теперь Анатолий враг СБУ

11:39

Levbereg

Он имел ввиду именно зенит, или вообще российский клуб любой? Если второе, то он не только как тренер никого профиля, но еще и человек низкой морали. И тупой.

11:35

Тропическая гемангиома Мовсисяна

сепар он и в африке сепар))) небось и в сбу позвонил)))

11:30

0500

Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе.____ Сказал, и заплакал завистливыми слезами :).

11:21

майор99

А нахрен Вы, товарыш, кому нужен в российских клубах? Или послужной список трещит по швам от "нагород та перемог"? А "рахуваты гроши в чужий кышени" якось некомильфо, га?

11:03

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