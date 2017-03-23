Йожеф Сабо: "Тимощук пошел в "Зенит" за большими деньгами"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо разочарован тем, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита". По словам специалиста, украинец сделал выбор в пользу клуба из Санкт-Петербурга, потому что хотел заработать и поучиться у Мирчи Луческу.

- Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал, - приводит "Плюс спорт" слова Сабо. - Парень просто пошел за большими деньгами. Другая причина состоит в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу. Не возьмусь осуждать поступок Тимощука, это его решение. Но на месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе.