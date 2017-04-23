Йоан Молло на русском: "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 24-го тура против "Урала" (2:0) в "Инстаграме" поблагодарил своего учителя по русскому языку Ксению. Француз произнес несколько фраз на русском, одна из которых является крылатым выражением.

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда", - заявил Молло.

Напомним, ранее Молло заявил, что арбитр встречи был прав, удалив трех игроков "Урала". Алексей Еськов тем самым установил российский рекорд.