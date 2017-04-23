17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Йоан Молло на русском: "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда"

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Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 24-го тура против "Урала" (2:0) в "Инстаграме" поблагодарил своего учителя по русскому языку Ксению. Француз произнес несколько фраз на русском, одна из которых является крылатым выражением.

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда", - заявил Молло.

Напомним, ранее Молло заявил, что арбитр встречи был прав, удалив трех игроков "Урала". Алексей Еськов тем самым установил российский рекорд. 

 

Not perfect but work in progress 😂🇷🇺♥️ thanks to my teacher Ksenia 🤣

Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial) Апр 22 2017 в 8:29 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Бомж-полиглот. С такими судьями им вообще можно не тренироваться, а заниматься другими хоббями. Учить языки, водить хороводы, вышивать крестиком.

17:51

Mamoru

Без судьи не вытащишь победу над Уралом.

17:42