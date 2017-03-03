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Йоан Молло: "Мы с Обамеянгом похожи, одинаково думаем"

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Французский новичок "Зенита" Йоан Молло, не игравший в Лиге Европы, может дебютировать за сине-бело-голубых в матче с ЦСКА. Накануне возобновления чемпионата полузащитник дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что у него есть сходство с нападающим "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянгом.

– Ваш хороший друг Обамеянг из дортмундской "Боруссии" поздравил вас с переходом в "Зенит". Общаетесь?

– Этот парень обладает большим талантом. Но для меня он в первую очередь друг. Не смотрю на него, как на суперзвезду. Мы с ним похожи, одинаково думаем. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Молло

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