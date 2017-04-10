Йоан Молло: "Дайте мне мяч и еду, и я буду счастлив!"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло подчеркнул, что его все устраивает в России. По словам футболиста, ему нравится, что никто не лезет в его личную жизнь.

– В России я по-настоящему счастлив, - цитирует официальный сайт "Зенита" Молло. - И в Самаре, и в Петербурге я не встречал никаких проблем, которые могли бы испортить мое впечатление об этой стране. Мне нравится, что люди здесь оценивают меня исключительно как футболиста, не пытаются лезть в личную жизнь. И если ты играешь хорошо, тебя уважают.

– Где вас можно повстречать в Петербурге, кроме базы и стадиона?

– Я очень люблю есть, это моя слабость! Хочу посетить все рестораны, которые есть в городе. Мы уже начали делать это с семьей. В Петербурге очень много заведений, где потрясающе готовят. А вообще я простой человек. Если дать мне мяч и еду, я буду счастлив!

– Если бы вы не стали футболистом, кем тогда?

– Отличный вопрос. Много раз задавал его себе, но до сих пор не нашел ответа. Я просто не представляю себя вне футбола. Так что я счастливый человек – занимаюсь любимым делом.